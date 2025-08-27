Alexander Gonzalez y Rafael Romo son convocados por Venezuela para la doble fecha FIFA

<b>Las dos últimas jornadas de las <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/paraguay-vs-ecuador-jugara-estadio-lleno-eliminatorias-sudamericanas-JB10004296 target=_blank>Eliminatorias Sudamericanas</a></b> define la búsqueda de Venezuela de clasificar directamente al <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/mundial-2026 target=_blank>Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026</a>.</b> <b>Venezuela enfrentará a</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/liga-ecuabet target=_blank></a></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/emelec target=_blank></a></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/universidad-catolica target=_blank></a></b>