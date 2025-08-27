Alexander Gonzalez y Rafael Romo son convocados por Venezuela para la doble fecha FIFA

Entre los seleccionados aparecen los futbolistas de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim Alexander González del Emelec , Jhon Chancellor y Rafael Romo de la Universidad Católica .

Las dos últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas define la búsqueda de Venezuela de clasificar directamente al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026 .

El defensor de 32 años, Alexander González, ha jugado 72 partidos con la Vinotinto, Jhon Chancellor cuenta con 37 encuentros disputados y Rafael Romo con 33 enfrentamientos.

La Vinotinto busca clasificarse por primera vez en su historia para la fase final de una Copa del Mundo y ocupa actualmente el séptimo lugar en las eliminatorias suramericanas con 18 puntos.

Lea más: Paraguay vs. Ecuador se jugará con estadio lleno por las Eliminatorias Sudamericanas

La selección venezolana de fútbol enfrenta el jueves 4 de septiembre a Argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires y el martes 9 recibe a Colombia de condición de local.