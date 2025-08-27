Fútbol Internacional
27 ago 2025 , 08:11

Alexander Gonzalez y Jhon Chancellor son convocados por Venezuela para la doble fecha FIFA

Los futbolistas venezolanos Alexander González del Emelec y Jhon Chancellor de la Universidad Católica fueron convocados para las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026.

   
    Alexander Gonzalez con la indumentaria de Club Sport Emelec( Redes )
Las dos últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas define la búsqueda de Venezuela de clasificar directamente al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

Venezuela enfrentará a Argentina con la lista de los 32 convocados presentada este miércoles por el técnico argentino Fernando Batista.

Entre los seleccionados aparecen los futbolistas de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim Alexander González del Emelec y Jhon Chancellor de la Universidad Católica.

El defensor de 32 años, Alexander González, ha jugado 72 partidos con la Vinotinto, mientras que Jhon Chancellor cuenta con 37 encuentros disputados.

La Vinotinto busca clasificarse por primera vez en su historia para la fase final de una Copa del Mundo y ocupa actualmente el séptimo lugar en las eliminatorias suramericanas con 18 puntos.

Lea más: Paraguay vs. Ecuador se jugará con estadio lleno por las Eliminatorias Sudamericanas

La selección venezolana de fútbol enfrenta el jueves 4 de septiembre a Argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires y el martes 9 recibe a Colombia de condición de local.

