Fútbol Internacional
19 oct 2025 , 12:11

Alan Minda marcó un gol en el empate entre Cercle Brugge y Genk

El Cercle Brugge empató 2-2 contra el Genk por la fecha 11 de la Liga de Bélgica.

   
  • Alan Minda marcó un gol en el empate entre Cercle Brugge y Genk
    Alan Minda celebra un gol con el Cercle Brugge en el empate ante el Genk por la fecha 11 de la Liga de Bélgica ( Foto: Cercle Brugge )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

Alan Minda fue protagonista en el empate 2-2 entre el Cercle Brugge y el Genk de Yaimar Medina, en un emocionante duelo por la fecha 11 de la Liga de Bélgica.

El extremo ecuatoriano anotó al minuto 34, tras aprovechar una gran asistencia de Gary Magnée, igualando el marcador luego de que la visita se adelantara con un gol de Patrik Hrosovsky.

Una vez más, Minda fue una pieza clave para el Cercle Brugge, utilizando su velocidad y habilidad para generar peligro constante y complicar a la defensa rival.

Lea también: El curioso papel táctico del Chelsea que dio la vuelta al mundo en la Premier League

Por su parte, Yaimar Medina ingresó en el segundo tiempo para el Genk y fue determinante al dar la asistencia para el segundo tanto de su equipo, que fue convertido por Oh Hyeon-Gyu.

El empate definitivo llegó por la vía del penal, cuando Edan Diop marcó el 2-2 para el Cercle Brugge.

En la próxima jornada, el Cercle Brugge se enfrentará al Zulte Waregem, mientras que el Genk se medirá ante el Real Betis por la UEFA Conference League.

Temas
Bélgica
gol
Alan Minda
Yaimar Medina
Cercle Brugge
Ecuador
Noticias
Recomendadas