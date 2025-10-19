El curioso papel táctico del Chelsea que dio la vuelta al mundo en la Premier League

Un curioso y viral momento se vivió en la <b>Premier League</b> durante la visita del <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/chelsea-moises-caicedo-nottingham-forest-fecha8-resultado-premier-league-LK10295709>Chelsea al Nottingham Forest,</a> cuando varios jugadores del equipo londinense se pasaron entre sí un papel con <b>instruccione</b> <b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/chelsea-moises-caicedo-nottingham-forest-fecha8-resultado-premier-league-LK10295709></a>