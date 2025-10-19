Fútbol Internacional
El curioso papel táctico del Chelsea que dio la vuelta al mundo en la Premier League

El Chelsea goleó 3-0 al Nottingham Forest por la octava jornada de la Premier League

   
    Moisés Caicedo celebra la victoria del Chelsea contra Nottingham Forest por la Premier League ( Foto: Chelsea Photos )
Un curioso y viral momento se vivió en la Premier League durante la visita del Chelsea al Nottingham Forest, cuando varios jugadores del equipo londinense se pasaron entre sí un papel con instrucciones tácticas precisas enviadas por el cuerpo técnico de Enzo Maresca, quien estuvo suspendido y no pudo estar en el banco de suplentes.

Todo comenzó en el segundo tiempo, cuando Estevao ingresó al campo con el papel en la mano. De inmediato, se lo entregó a Reece James, quien lo desplegó para leer su contenido. Pero las indicaciones no eran solo para él.

Reece James llamó entonces a Josh Acheampong para que también leyera las instrucciones que le correspondían. Luego, el papel llegó a manos del ecuatoriano Moisés Caicedo, quien, tras darle un vistazo inicial y empezó rápidamente a las indicaciones a sus compañeros antes de continuar con la jugada.

Enzo Maresca desde la tribuna buscó la manera de mantenerse comunicado con su cuerpo técnico y jugadores. Así que regresó al recurso del papel y le funcionó, ya que al recibir estas indicaciones el funcionamiento de su equipo mejoró considerablemente.

De esta manera, el Chelsea venció 3-0 al Nottingham Forest como visitante, dejando claro que el papel cumplió su función.

