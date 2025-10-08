Alan Franco: "Queremos llegar al Mundial 2026 de la mejor manera"

El volante de la selección de Ecuador, Alan Franco, se refirió al próximo partido amistoso que disputará la Tri ante Estados Unidos, este viernes 10 de octubre, como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026.

"La idea es seguir mejorando. Si hay algo en lo que no hemos sobresalido, debemos trabajarlo y, al mismo tiempo, mantener lo que estamos haciendo bien. Queremos llegar al Mundial de la mejor manera", señaló Franco en una entrevista con DirecTV.

Consultado sobre su posición en el campo, el jugador del Atlético Mineiro respondió: "¿De qué juego? Me lo han preguntado varias veces y siempre pensé qué responder. Creo que soy volante, toda la vida jugué ahí. Pero algo en lo que he mejorado es en adaptarme a diferentes posiciones".

Franco también recordó una anécdota particular sobre su polifuncionalidad en el campo: "Parece gracioso, pero me vieron jugando de lateral contra Argentina, y a Jorge (Sampaoli, DT de Mineiro) le pareció interesante. En un partido me usó para alternar entre volante y lateral, según las circunstancias del juego".

Además, tuvo palabras de admiración para Enner Valencia, quien estaría disputando sus últimos encuentros con la selección: "A Enner lo describo como un líder, un capitán y una persona extraordinaria".

Ecuador enfrentará a Estados Unidos este viernes 10 de octubre, y posteriormente se medirá ante México el martes 14 de octubre, en un compromiso que se disputará en Guadalajara.