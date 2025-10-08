Alan Franco: "Queremos llegar al Mundial 2026 de la mejor manera"

El volante de la <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/seleccion-ecuador>selección de Ecuador,</a> <b>Alan Franco</b>, se refirió al próximo partido amistoso que disputará la Tri ante<b> Estados Unidos,</b> este viernes 10 de octubre, como parte de la preparación rumbo al <b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/la-fifa-confirma-la-suspension-de-moises-caicedo-para-el-debut-de-ecuador-en-el-mundial-2026-CH10247476></a> <b></b> <b></b> <b></b>