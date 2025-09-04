Aficionado del Liverpool rompe récord de mayor colección de camisetas de un mismo equipo

Florian Thürler, fanático del conjunto de Liverpool, entró al libro de los récords Guinness al tener la colección de camisetas más grande de un solo club de fútbol.

En un campo de fútbol en Magglingen, Suiza, Florian exhibió su modesta colección de 1 047 camisetas formando con ellas un campo de fútbol.

"Por camiseta, nos referimos a la indumentaria oficial, por supuesto, pero también a algunas chaquetas de entrenamiento y camisetas del Liverpool", confirmó el notario del libro Guinness.

Lea también: Lionel Messi está cerca de romper el récord histórico de Iván Hurtado en Eliminatorias