Fútbol Internacional
04 sep 2025 , 11:51

Aficionado del Liverpool rompe récord de mayor colección de camisetas de un mismo equipo

En un campo de fútbol en Magglingen, Suiza, Florian exhibió su modesta colección de 1 047 camisetas del Liverpool siendo la persona con la mayor colección de camisetas de un mismo equipo.

   
  • Aficionado del Liverpool rompe récord de mayor colección de camisetas de un mismo equipo
    Florian Thürler junto la colección de sus camisetas( Redes )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Florian Thürler, fanático del conjunto de Liverpool, entró al libro de los récords Guinness al tener la colección de camisetas más grande de un solo club de fútbol.

En un campo de fútbol en Magglingen, Suiza, Florian exhibió su modesta colección de 1 047 camisetas formando con ellas un campo de fútbol.

"Por camiseta, nos referimos a la indumentaria oficial, por supuesto, pero también a algunas chaquetas de entrenamiento y camisetas del Liverpool", confirmó el notario del libro Guinness.

Lea también: Lionel Messi está cerca de romper el récord histórico de Iván Hurtado en Eliminatorias

Colección más grande de camisetas del Liverpool
Colección más grande de camisetas del Liverpool ( Redes )

El récord de la colección más grande de camisetas de fútbol en general pertenece al brasileño Cássio Brandão con 6 101 prendas. El brasileño lleva coleccionando desde el año 2000 y gran parte de su colección proviene de camisetas de Corinthians, su club favorito.

Temas
Récord Guiness
coleccionistas
Liverpool
Suiza
Noticias
Recomendadas