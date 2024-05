Además, Gabbarini explicó la razón por la cual no agarró el equipo tras la salida de Josep Alcácer y fue Patricio Hurtado, quien tomó ese cargo hasta que contraten al nuevo DT.

“Yo me retiré hace poco y decidí no asumir el puesto que dejó Josep; estoy en una posición de iniciar mi carrera y yo no entro en ese juego. Para mí ha sido difícil hablar en una función que no me corresponde y lo he hecho para evitar multas al club y porque así lo pide Conmebol”, argumentó.