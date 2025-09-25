A vísperas del derbi madrileño, Diego Simeone sigue furioso por el incidente del penal anulado de Julián Álvarez

El invicto de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid (seis victorias en LaLiga con cinco puntos de ventaja sobre el segundo) se pondrá a prueba cuando visiten este sábado a un vengativo Atlético de Madrid, todavía furioso por la polémica decisión del penalti que les costó un lugar en los cuartos de final de la pasada Champions League.

El incidente permitió al Real Madrid avanzar de fase tras empatar 2 a 2 en la eliminatoria, Atlético perdió en los penales 4 a 2.

El penal de Álvarez en la tanda fue anulado por el VAR debido a un "doble toque" después de que resbalara al intentar el disparo.

