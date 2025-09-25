Fútbol Internacional
25 sep 2025 , 13:16

A vísperas del derbi madrileño, Diego Simeone sigue furioso por el incidente del penal anulado de Julián Álvarez

El invicto de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid se pondrá a prueba cuando visite al Atlético de Madrid.

   
    Diego Simeone y Julián Álvarez abrazados tras el hat trick del argentino.( REDES )
Fuente:
El invicto de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid (seis victorias en LaLiga con cinco puntos de ventaja sobre el segundo) se pondrá a prueba cuando visiten este sábado a un vengativo Atlético de Madrid, todavía furioso por la polémica decisión del penalti que les costó un lugar en los cuartos de final de la pasada Champions League.

El incidente permitió al Real Madrid avanzar de fase tras empatar 2 a 2 en la eliminatoria, Atlético perdió en los penales 4 a 2.

El penal de Álvarez en la tanda fue anulado por el VAR debido a un "doble toque" después de que resbalara al intentar el disparo.

Imagen que determinó el doble toque y la anulación del penal de Julián.
Imagen que determinó el doble toque y la anulación del penal de Julián. ( ARCHIVO )

Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, sigue furioso por el incidente que, según él, le robó la victoria a su equipo.

"Nos sentimos indignados, fue un penal que nos hubiera dado el pase a cuartos de final. Estoy enfadado, sinceramente enfadado", declaró recientemente a DAZN.

A pesar de la victoria de este miércoles ante Rayo Vallecano, el Atlético se encuentra en el octavo puesto de la LaLiga mientras que el conjunto de Xabi Alonso busca extender el invicto a siete partidos.

Temas
Champions League
Real Madrid
Atlético de Madrid
Diego Simeone
Julián Álvarez
Madrid
Noticias
