A vísperas del derbi madrileño, Diego Simeone sigue furioso por el incidente del penal anulado de Julián Álvarez

El invicto de <b>Xabi Alonso</b> como entrenador del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/real-madrid target=_blank>Real Madrid</a></b> (seis victorias en LaLiga con cinco puntos de ventaja sobre el segundo) se pondrá a prueba cuando <b>visiten este sábado a un vengativo <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/atletico-de-madrid target=_blank>Atlético</a></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/champions-league target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/dayro-moreno-derrota-idv-reaciones-eliminacion-copa-sudamericana-KH10178031 target=_blank></a></b>