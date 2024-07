"(...) Con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera , vestirla, sudarla y SENTIRLA con todo el orgullo", anunció Di María al mundo en el templo del Maracaná en noviembre pasado.

El 14 de julio no será un domingo cualquiera en la vida de Ángel Di María. Compañero eterno de Messi y el héroe de Catar más aclamado por los argentinos después del Diez, el Fideo tendrá su último concierto con la Albiceleste en la final de la Copa América 2024 .

Su anunciado último concierto con la Albiceleste en el Hard Rock Stadium en Miami lo tiene triste y melancólico, a pesar de encontrarse en una nueva disputa de un título y que podría regalarle a la selección la llamada Triple Corona después de ganar la Copa América 2021 y el Mundial 2022.

"No estoy preparado para mi último partido con la selección, pero ya es el momento", dijo emocionado el Fideo, de 36 años, tras el paso a la final del torneo de selecciones más antiguo del mundo, donde se enfrentará a Colombia.

"Pueden pasar mil cosas, pero creo que pase lo que pase el 14 (en la final), me puedo ir por la puerta grande. He hecho todo para poder irme por esa puerta", agregó el volante del Benfica.

"Me llevo muchos trofeos más que importantes, pero las personas, compañeros, amigos que me llevo es lo que no se compra con nada", destacó el Fideo luego en sus redes sociales.

"Volver a estar en una nueva final, que mi último partido sea una final, sinceramente solo tengo palabras de agradecimiento a esta generación de jugadores que me dio la posibilidad de poder levantar tantos trofeos y hoy poder decir que me termino retirando en la selección en una final", remarcó.

Scaloni, muy cauto, ha evitado referirse al de este domingo como el último partido de Di María con la selección. Por el contrario, mantiene la esperanza de que el rosarino reconsidere su posición.

"Soy partidario de dejar jugar a Di María y no retirarlo. Después veremos si lo convencemos o no de que se quede. Mientras tanto, tiene que disfrutar del momento. Veremos si podemos convencerlo", concluyó el DT de la Albiceleste.