"Disfrutamos de lo que estamos viviendo como selección. No es fácil que estemos otra vez en una final, que volvamos a competir por ser campeones. Es muy difícil y lo volvemos a hacer", comentó Messi al término del partido.

El deporte rey tuvo que escuchar en Nueva Jersey lo que no estaba preparado para oír de parte del quizás más célebre y querido hijo del fútbol en los últimos 20 años.

El MetLife Stadium tiene un lugar especial en la historia de Messi. El 27 de junio de 2016, tras perder la final de la Copa América Centenario contra Chile, un Messi abatido anunciaba su renuncia a la selección argentina. Sin embargo, este martes, el mismo escenario sirvió para que el Diez notificara al mundo que sus "últimas batallas" están cerca.

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, recibió las palabras del capitán con cautela y pidió dejarlo tranquilo. "Sabemos que por parte nuestra no seremos los que le cierren la puerta. Él puede estar con nosotros hasta cuando quiera, incluso cuando se retire, si estamos nosotros. Y si no estamos, me lo llevo donde quiera", señaló Scaloni.

Tras la conquista de Catar, Scaloni aseguró que a Messi le guardaría un lugar para el Mundial 2026. "Si hay 26 jugadores, ¿qué más da?". "Él se ganó el derecho a decidir qué quiere hacer con su carrera y con la selección argentina", remarcó.

Messi cumplirá 39 años apenas días después del partido inaugural del Mundial 2026 en la Ciudad de México. Competitivo como siempre y en busca de más gloria, quizás intente convertirse en el primer futbolista en disputar seis Mundiales si le da a Scaloni el ok.

Sin embargo, sus palabras, tan precisas como su fútbol, sugieren que sus "últimas batallas" están a la vuelta de la esquina. Por eso hay que verlo jugar a Leo, no se pierdan esa oportunidad ahora, porque esto muy pronto será historia.