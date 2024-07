Emiliano Martínez, el héroe argentino que atajó dos penales ante Ecuador para la clasificación de la Albiceleste este jueves a la semifinal de la Copa América, afirmó al final del partido que no estaba listo para irse a casa.

"No estaba listo para irme a casa, se los dije a mis compañeros, a mi familia, a mis hijos: 'papá no se va a casa', y no me fui", dijo el guardameta argentino al final del partido.

El Dibu estuvo con su arco imbatido hasta el gol en el minuto 91 del ecuatoriano Kevin Rodríguez que igualó a uno las acciones para enviar el encuentro a la tanda de penales.

