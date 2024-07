En un electrizante duelo de cuartos de final de la Copa América 2024, la selección de Ecuador logró igualar 1-1 ante Argentina en el tiempo añadido, forzando así la tanda de penales.

Pero el verdadero drama se vivió cuando el VAR intervino en una jugada protestada por todo el equipo albiceleste.

A los 91 minutos, cuando la esperanza parecía desvanecerse, Kevin Rodríguez alcanzó a peinar un centro de John Yeboah, que se dirigió hacia el arco defendido por Emiliano Martínez.

En el trayecto, Jordy Caicedo intentó impactar el balón, sin interferir directamente en la jugada. Sin embargo, su presencia obligó a una revisión exhaustiva por parte del VAR.

Los audios revelados por la Conmebol este 5 de julio detallan la decisión del videoarbitraje:

"El golero siempre ve el balón, en todo momento ve el balón y no le retrasa la visual. El golero tiene libre en todo su movimiento. Para mí no genera ningún impacto, no lo retrocede en su movimiento. Gol confirmado", analizaron los miembros del VAR.