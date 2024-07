Guillermo Almada revela que en algún momento dirigirá a Ecuador

La selección ecuatoriana podría presentar a su nuevo entrenador en las próximas horas y el dilema sigue presente, ya que fueron muchos los nombres que han sonado para manejar a La Tri, pero se han ido descartando con el tiempo, es por ello que no se tiene un principal candidato.

A pesar de esto, el nombre que mucho se ha reclamado para el banquillo de Ecuador, sigue siendo el de Guillermo Almada, quien asegura sentirse agradecido por sus rumores de vinculación, exclamando que tiene un gran aprecio por el país, pero que por el momento está enfocado en Pachuca.

Lo que no significa que en algún momento eso se dé y Almada esté al mando de La Tri, porque asegura que sí está interesado, pero no es el momento, al menos por ahora.

"Siempre lo digo, tenemos un agradecimiento muy especial a todo el pueblo y la gente ecuatoriana", declaró al responder a preguntas relacionadas con la selección ecuatoriana, que hasta julio fue dirigida por el español Félix Sánchez.

"No puedo decir más que eso, estoy enfocado y metido en lo que es Pachuca", matizó durante una rueda de prensa tras el encuentro de Leagues Cup contra New York Red Bulls (1-1, 5-4 en penales a favor de los Tuzos).

"Seguramente en algún momento de nuestra carrera futbolística dirigiremos a la selección ecuatoriana. Vuelvo a insistir, tenemos un agradecimiento muy importante por lo que vivimos allá, por el apoyo que sé que recibimos a la distancia de toda la gente que pide que nosotros vayamos así como del periodismo. Pero la realidad, vuelvo a insistir, es Pachuca", añadió.

Almada subrayó, a otra pregunta sobre la selección de Ecuador, que no habla de "ahora" sino de "algún momento" y también admitió que sería "un sueño" para él dirigir a la selección de su país, Uruguay.

Además, el entrenador reconoció que hubo acercamientos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol aunque no hablaron directamente con él.

"Conmigo no. Con la gente que quizá me representa o me lleva mis cosas sí. Se han comunicado, quiero ser honesto con eso", detalló.

"Uno tiene un proyecto deportivo, está trabajando en un club que nos ha protegido, que nos ha dado todo. Entonces, estamos muy enfocados en esto", concluyó.