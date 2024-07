Eduardo Domínguez explica por qué rechazó la oferta para dirigir a la selección de Ecuador

Además, el argentino contó que fue una sorpresa para él recibir la oferta de dirigir a la selección de Ecuador; sin embargo, la rechazó.

“Me tomó por sorpresa. Uno no espera esas situaciones. Después no sé lo que va a pasar, si no se dan los resultados me tendré que ir, pero yo estoy convencido del camino que quiero recorrer”, concluyó el director técnico de 44 años.

Con la respuesta del entrenador de Estudiantes de La Plata, la FEF debe buscar una nueva opción de director técnico para dirigir a La Tri en los siguientes partidos de las eliminatorias.