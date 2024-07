"Estoy muy agradecido con ellos y con la selección, pero no sé qué vaya a pasar de aquí en adelante ", mencionó Enner.

Postpartido, el atacante señaló que no quería decir nada de lo que se quiera arrepentir, pero dejó abierta la posibilidad de su retiro .

Al ser consultado sobre si este fue su último partido con la selección de Ecuador en la Copa América, Enner respondió confundido y emocionado



Lea más: Estos son los números que Félix Sánchez Bas dejó en la selección de Ecuador



"No sé, estoy con la cabeza caliente y no quiero decir algo que mañana me vaya a arrepentir, pero estoy muy agradecido con todos", apuntó Valencia.



De esa forma, Superman no confirma su continuidad en la selección y dejó abierta la posibilidad de un retiro.

Hasta el momento, Enner aún no ha publicado ningún mensaje en sus redes sociales para aclarar la posibilidad que vaya a abandonar la selección de Ecuador.