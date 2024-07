Enner Valencia se mostró apenado y frustrado al no poder ejecutar el penal, además de que Ecuador se quedó muy cerca de instalarse en los cuartos de final de la Copa América 2024 . Cayó derrotado en la tanda de penales con un Dibu Martínez como el héroe argentino.

Enner Valencia, o jogador mais pipoqueiro do futebol mundial. pic.twitter.com/dKZbWouIMR

"Pateé como siempre he pateado, vi que el arquero fue para el otro lado, pero el balón se fue al palo. Sufrí demasiado y desde la banca lamenté no poder ayudar a mis compañeros", alegó el delantero tricolor sobre su oportunidad inmejorable.

"Estoy muy agradecido con mis compañeros, he disfrutado y he sufrido, estoy muy orgulloso de ellos". Y ante la pregunta sobre si sería su última Copa América, el delantero no se animó a decir algo al respecto, pero sí se lo notaba al borde de las lágrimas.