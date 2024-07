Félix Sánchez Bas: "Supimos sufrir y eso nos clasificó. Felicito a los jugadores por la personalidad"

"No hay rival mejor que este y sabemos la dificultad que va a tener. Es otra final con Argentina, intentar competir contra el mejor jugador del mundo y contra el mejor equipo del mundo... que a pesar de haber ganado todo sigue teniendo hambre".

"Mis jugadores lo van a dar todo ante Argentina. Si nos alcanzará o no, no lo sé. Somos once contra once y haremos todo lo posible, la tarea es difícil pero el equipo está con ganas de jugar ese partido", concluyó Sánchez.