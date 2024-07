En la primera mitad se presentó una mano de un hombre ecuatoriano en su área que pudo haber sido cobrada como penal, la acción no fue pitada por Escobar en un principio, sin embargo, desde el VAR, comandado por el argentino Silvio Trucco, tampoco confirmaron que aquella mano fuera sancionable como tiro penal. Así lo consideró el cuerpo arbitral.

El juego limpio no fue predominante en este partido, como es típico de un choque latinoamericano, el partido fue trabado por las constantes faltas de cada equipo. Pero la balanza se inclinó a favor de México por las faltas cometidas hacia los ecuatorianos.

Varias faltas no se castigaron con el necesario cartón amarillo, por lo que los jugadores de La Tri no dudaron en hacérselo saber a Escobar. Pero el guatemalteco no dudó en amonestar a Moisés Caicedo para condicionarlo por el resto del partido, cuando la selección mexicana tuvo varios choques fuertes.