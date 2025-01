El ciclista ecuatoriano, Jhonatan Narváez, tuvo una impresionante actuación en la etapa tres del Tour Down Under, donde se subió al podio por primera vez en este 2025 y es segundo en la clasificación general.

Narváez en esta etapa solo fue superado por el español Javier Romo, quien se convirtió en el líder de esta competición y está por delante del tricolor por solo ocho segundos en la clasificación general.

El español, tras mantenerse con el pelotón a lo largo de la carrera, sorprendió a los favoritos a cinco kilómetros del final y el ecuatoriano no pudo seguirle el ritmo.

Lea también: Jhonatan Narváez no se baja de la pelea y está a 19 segundos del líder en el Tour Down Under