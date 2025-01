El ciclista ecuatoriano, Jhonatan Narváez, después de su victoria en el Tour Down Under de Australia, arribó al país y se refirió sobre este logro y el calendario de carreras que tendrá para esta temporada.

"Ganar el Tour Down Under me llena como corredor y me deja saber que tengo condiciones para ganar carreras de una semana, estaba centrado solo en pruebas de un día", dijo Narváez en rueda de prensa.

El segundo reto de este 2024 para Jhonatan Narváez será el Campeonato Nacional de ciclismo, donde buscará revalidar su título conseguido en el 2024. El tricolor solo participará en la prueba de ruta.

“Es importante el Campeonato Nacional, muchas veces no depende de nosotros y estaré cada vez que tenga la oportunidad. Muchas veces tenemos compromisos con el equipo. El 2024 tuve un maillot de edición limitada como campeón nacional y espero volver a ganarlo", añadió.

Lea también: Jhonatan Narváez, primer latinoamericano en ganar el Tour Down Under de Australia

“Hemos llegado muy lejos, estoy seguro de que vamos a conseguir muchas más cosas. El Campeonato Nacional es más importante ahora, ha mejorado la infraestructura y el ciclismo llama en el Ecuador, agregó.

"El calendario de este 2025 es mucho y mi preparación está enfocada en llegar a las clásicas. La semana más relevante en Bélgica y vendrás las carreras clásicas de las Atenas", comentó.

"Tendré un proceso de descanso hasta una carrera antes del Tour de Francia, tendré el Campeonato Mundial y los ecuatorianos tenemos ventaja por la altura. Los corredores europeos no están acostumbrados y trataremos de estar presentes”, finalizó