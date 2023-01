Elvis Cotacachi, primer ciclista indígena de Ecuador, quiere emular a Carapaz

"Es un gran amigo, nos llevamos bastante bien y me aconseja en los entrenamientos cómo debo entrenar, cómo debo alimentarme y cómo se debe cuidar uno", afirma Cotacachi sobre el campeón olímpico ecuatoriano, que también se alzó con el Giro de Italia en 2019.

Primera Etapa Ganada

"Desde ahí me motivé. Luego vi que en Tulcán entrenaban varios niños y jóvenes y me acerqué , y ahí pude conocer a mi primer entrenador, que fue Neptalí Taticuán, y con él corrí en Colombia la Vuelta al Valle y competencias de calle como Bucaramanga, además de otras en Colombia y Ecuador", relata Cotacachi.

"Eso me da bastante confianza en seguir con mis entrenamientos y mucha motivación", señala el ciclista.

Orgulloso de su cabello largo

En estos días Cotacachi está en plena pretemporada para alistarse de cara a un nuevo año intenso en el que espera participar en el campeonato nacional, que se celebrará en febrero en Quito, para luego hacer algunas salidas a Colombia y enfocarse en la Vuelta a Ecuador con la esperanza de que "algún equipo europeo se pueda fijar en nosotros.

Vaya donde vaya, el ciclista kichwa aseguró que lucirá con orgullo su melena, que no piensa cortarse.

"He visto casos que en Otavalo se cortan el cabello para aparentar lo que no son. En mi caso yo corro con mi cabello largo. Lo mantengo. En cualquier parte me ven con el cabello largo y enseguida saben que soy ecuatoriano", comenta Cotacachi.

"Para mí es un orgullo representarlos. El hecho de que mis papás sean de Imbabura también hace que me respalden personas tanto de Carchi como de Imbabura", indica.

Fuera del ciclismo, Cotacachi también incursionó durante el confinamiento por la covid-19 como "youtuber" con una serie de vídeos sobre viajes y sobre la vida diaria con su familia en Tulcán.