Lamentablemente, el carchense no podrá defender su oro olímpico en París 2024 porque la Federación Ecuatoriana de Ciclismo , en una polémica decisión, anunció tarde el reglamento de clasificación con el que Jhonatan Narváez resultó elegido para representar a Ecuador en el ciclismo de ruta.

Ese era su objetivo si no conseguía luchar por la general y el ecuatoriano lo logró con nota, vistiéndose una jornada de amarillo, ganando una etapa, consiguiendo el maillot de rey de la montaña y siendo elegido el supercombativo de la edición.

"Al final ha sido un Tour muy bonito. Cuando llegué a Italia, donde empezamos, tenía algunas dudas por la caída. No estaba bien de salud. No había encontrado mi forma. Pero a lo largo del Tour he ido mejorando cada vez más y eso para mí ha sido superbueno", dijo el ciclista del EF tras la contrarreloj final de Niza.