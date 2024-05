Jhonatan Narváez: Mi relación con Richard Carapaz no está rota

El ciclista Jhonatan Narváez compartió este viernes con medios ecuatorianos sus impresiones sobre su buen momento reflejado en su gran participación en el Giro de Italia y su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

El 'Lagarto' empezó por aclarar que, tras la polémica por el reglamento de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, que lo designó a París 2024 en lugar de Richard Carapaz, la amistad entre ellos se mantiene.

"Mi relación con Richard no está rota, tengo una buena relación con él. Estuvo incluso invitado a mi matrimonio aquí en Andorra. Lamentablemente se han reducido los cupos para todas las naciones y eso generó este inconveniente".

Richard Carapaz sumó el 70 % de los puntos para que Ecuador tenga un cupo para ir a París 2024, pero no fue designado por un reglamento que él considera injusto.

Carapaz, ganador del Giro de Italia de 2019, apuntó que según la nueva norma "se tomó en cuenta los puntos desde enero, pero el reglamento no fue publicado hasta el mes de marzo, cuando ya existía una diferencia de puntos entre los deportistas".

Lamentó que la polémica por ir a los Juegos Olímpicos haya opacado su buena actuación en el Giro de Italia y reconoció que esto se pudo evitar si el reglamento se hubiera anunciado con anticipación.

Pero destacó que él no hace las reglas y que su único trabajo es pedalear.

Por eso Narváez prefiere pasar de la polémica y como recién la semana pasada se anunció que él ha sido el elegido, ya se alista para los Juegos Olímpicos.

Parte de su preparación será en Ecuador, en Imbabura, contó Narváez, quien recordó que antes y después de París 2024 tendrá más carreras en las que representará al país.

Pensando en lo que será correr en París 2024 sin un compañero de equipo, Narváez anticipó que "va a ser una carrera muy difícil y abierta" en busca de la medalla olímpica, como la que Carapaz logró en Tokio-2020 cuando tuvo su ayuda.

Narváez resaltó que si bien tenía la ilusión de ir a los Juegos Olímpicos, primero se enfocó en su preparación para poder destacar en el último Giro de Italia.

En cuanto a su equipo, Narváez está en su último año de contrato con Ineos y reconoció que tiene algunas ofertas para el 2025, pero de momento no ha decidido nada.

Eso sí, se mostró agradecido por los seis años que lleva con el equipo británico. "Aún no puedo decir si me quedo o me voy. Hay que ver qué equipo te ofrece lo mejor, y no me refiero a lo económico, sino a las propuestas de carreras, de preparación para el ciclismo".