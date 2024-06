El Tour de Francia rendirá homenaje a Richard Carapaz como campeón olímpico

“Me molestó mucho la forma en la que lo hicieron, me pareció una falta de respeto. Tenían tiempo de avisarlo, pero se sacaron un reglamento que no tiene ningún sentido. Y, encima, nunca dieron explicaciones”, afirmó el ciclista a EFE.

A lo que agregó que “me parece algo muy patético y muy vergonzoso para nuestro país” y completó que la federación es dirigida “por gente que no conoce el ciclismo y que no sabe que esto hay que prepararlo con mucha antelación”.

El campeón olímpico dijo que no ha hablado con Narvaez. “Nos cambiamos algún mensaje, pero no he querido hablar con él, no teníamos mucha relación antes de todo esto”, aseguró.

El Tour de Francia 2024 se realizará desde este sábado 29 de junio hasta el domingo 21 de julio.