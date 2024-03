Además, los tiempos políticos cambiaron en Europa por la crisis económica interna y las grandes oleadas migratorias que se dieron hacia ese continente, desde África, Siria y otras naciones del Este . De esta manera, el Parlamento Europeo no pudo exonerar a Ecuador de la visa Schengen : la mejor política de movilidad humana a la que un país como el nuestro podía aspirar...

Eran los años del auge del correísmo y de las visiones dogmáticas en política exterior. Por eso, el canciller de entonces, Fánder Falconí , comenzó a cuestionar este proceso, asegurando no llenaba las expectativas de Ecuador, porque solo se hablaban de temas comerciales, dejando de lado lo fundamental: desarrollo y movilidad humana.

Ni la diplomacia de Lenín Moreno ni la de Guillermo Lasso fueron efectivas a la hora de avanzar con este trámite. Y lo más cerca que estuvo el país fue en 2022, cuando el Parlamento Europeo, a propósito del trabajo de una comisión, iba a dar paso a este pedido, incluyéndonos en el mismo expediente que Omán, Kuwait y Qatar. Pero este último país fue denunciado por un escándalo de sobornos, lo que tiró al piso todas las negociaciones.

Ecuador, por su parte, no ha logrado transparentar los procesos de requerimiento de visado que la Unión Europea exige para analizar una eventual exención. En buen romance, los ciudadanos mentimos con nuestra información bancaria y patrimonial, con lo cual hay un alto nivel de rechazo de visas. Si eso no cambia, no podremos aspirar a un ingreso libre al viejo continente que, además, ve cómo la violencia se enraíza en Ecuador. Así que la triste historia de la visa Schengen es la constatación de las pésimas políticas comerciales, migratorias y de fortalecimiento institucional que nos azota desde el capricho correísta del año 2009.