Paro, ¿lo peor está por venir?

En el Gobierno había la expectativa de que el paro muriera por inanición este lunes 29 de septiembre, pero la muerte del comunero en Cotacachi, por un aparente disparo militar, complicó el panorama.