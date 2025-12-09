Noboa: ¿la pugna no da más?

A decir de las imágenes de los últimos días: Marcela Aguiñaga reunida con Lourdes Tibán o Aquiles Álvarez con Pabel Muñoz, el país político podría reeditar lo que a inicios de siglo se conoció como la corriente municipalista. Una agenda nacional que los alcaldes de entonces: Jaime Nebot, Paco Moncayo, Fernando Cordero, José Bolívar Castillo y Auki Tituaña proyectaron ante un Ecuador devastado por la crisis financiera de 1999 y con incertidumbre en los meses iniciales de la dolarización. Si el Gobierno central había fracasado en ese momento, el municipalismo era una opción de unidad descentralizada que el presidente de entonces, Gustavo Noboa, supo leer y apoyar con una serie de proyectos como el encargo de los aeropuertos o la delegación de servicios como el Registro Civil que beneficiaron a las poblaciones. Quizá se diga, con razón, que esa corriente no tuvo futuro porque los desencuentros con Lucio Gutiérrez volvieron tóxica la política, otra vez. Luego llegó el correísmo que con su popularidad y visión vertical repotenció al Estado y pulverizó las agendas locales en pos de un proyecto que Alianza PAIS vendió como nacional. Ahora pasa algo similar: más allá de las banderas políticas, varios dirigentes de ciudades y provincias con peso electoral se empiezan a reunir para hacer frente a dos liderazgos rígidos con muchos problemas para lograr consensos y dialogar: Rafael Correa y Daniel Noboa.

Tibán asegura que el declive de la RC5 es un hecho, pero aquello se sabrá bien entrado el próximo año, cuando esa organización se prepare para las elecciones seccionales de inicios de 2027.

Eso, por ahora, es una urgencia menor, nada comparable con lo que el Presidente de la República tiene que enfrentar por los errores de su gobierno. En la medida en que Noboa, con hechos positivos, no salte el bache de la derrota de la consulta del 16 de noviembre, el desgaste se le acumulará con velocidad. Y si a ello se suma la inacción del Régimen en áreas tan delicadas como el petróleo, la minería, la electricidad y la salud, el panorama le será mucho más complejo de enfrentar. Esta semana empieza con dos noticias muy negativas para su imagen: la caída de proceso de HealthBird, para las citas médicas en el MSP y el IESS, y el contrato fallido de Austral para potenciar la central eléctrica de Esmeraldas. Dos relatos, corrupción e ineficiencia, que no serán fáciles de despejar en los próximos meses. Por eso, haría mal Noboa si mantiene abierta sus disputas con alcaldes como Álvarez o Muñoz que no le aportarán adhesiones políticas y, más bien, terminarán por fortalecer sus imágenes como contradictores del Gobierno. Lea: Pacientes de enfermedades raras denuncian entrega de medicinas inadecuadas y desabastecimiento por el MSP y el IESS Sin una agenda electoral prevista en 2026, Noboa solo puede echar mano a su gestión pública para recuperar los buenos números que lo han acompañado en 24 meses. Este ya no es el momento para confrontar, pues es tan delicada la situación de la administración pública en varias facetas, que quizá a Noboa le toque pedir ayuda.

*El año del asesinato y la desaparición de los cuatro menores de Las Malvinas. Bien han hecho los grupos de DD.HH. y la Alcaldía de Guayaquil al conmemorar este suceso tan duro, que llena de vergüenza al país. Mientras la Justicia no condene a los culpables de esta infamia y la fuerza pública y el Estado no enmienden sus procedimientos, el dolor no cesará. Paz y conformidad para las familias de estas víctimas. https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/juicio-caso-las-malvinas-alegatos-fiscalia-sentencia-militares-HH10531413