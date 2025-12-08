Pacientes de enfermedades raras denuncian entrega de medicinas inadecuadas y desabastecimiento por el MSP y el IESS

<b>Siete organizaciones representan a miles de pacientes de Ecuador con<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/ausencia-farmacos-complica-pacientes-enfermedades-raras-AK10380066 target=_blank> enfermedades raras</a> </b>y catastróficas como fibrosis quística o leucemia meloide. Desde el 2021<b>, han luchado en los tribunales por la</b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/niega-accion-proteccion-retrasos-devolucion-iva-adultos-mayores-EH10533061 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/dos-universidades-aprobados-examen-medicina-caces-FF10513251 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <i></i>