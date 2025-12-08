Pacientes de enfermedades raras denuncian entrega de medicinas inadecuadas y desabastecimiento por el MSP y el IESS

Siete organizaciones representan a miles de pacientes de Ecuador con enfermedades raras y catastróficas como fibrosis quística o leucemia meloide.

Desde el 2021, han luchado en los tribunales por la misma causa: que les den las medicinas que necesitan, que no pueden costear por los altos precios y que aseguran no están recibiendo, al menos no de forma continua.

Señalan que pagan de USD 800 a USD 5 000 mensuales por fármacos que requieren. "Tenemos casos de pacientes que se están atendiendo en el (Hospital) Teodoro Maldonado, que es del IESS, y que ya más de seis meses que no les entregan los medicamentos", dijo Natasha Alarcón, representante de pacientes con leucemia.

En noviembre de este año, obtuvieron un fallo favorable de segunda instancia en una acción de protección que presentaron ante la Corte de Justicia.

Entonces, se dispuso que en el plazo de 60 días empiecen a recibir la dotación continua de medicinas y exigen que se cumpla.

Son 69 medicamentos que se están pidiendo, incluyendo la octreotida lar de dos miligramos para pacientes con tratornos hipofisiarios que se debe administrar una vez al mes.

"No la recibimos en el Hospital Teodoro Maldonado hace 14 meses. En el hospital Guayaquil, en el Hospital Eugenio Espejo, también de Quito, tampoco la tenemos hace un año", dijo Margarita Vásquez, representante de pacientes con enfermedades hipofisiarias.

Además, hay casos en los que la medicina que reciben, según ellos, no es la adecuada.

La Defensoría del Pueblo es la encargada de velar que el fallo penal se cumpla. Aunque según los pacientes, tanto el IESS como el Ministerio de Salud apelaron a este tipo de resoluciones y aún pueden presentar un nuevo recurso extraordinario de protección.

Televistazo solicitó un pronunciamiento a los equipos de comunicación de ambas instituciones y se está a la espera de una respuesta.