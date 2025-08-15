Fantasmas en la Asamblea, pero de carne y hueso

Apostemos que la historia de la niña que se aparece en los pasillos del Legislativo salió de alguna mente “estratégica”, de esas que se han contratado por decenas para desviar la discusión de lo verdaderamente importante y poner a la gente a hablar tonterías.

Son brillantes estos chicos de la compol, cuya misión es cuidar el prestigio de los honorables para los que trabajan, haciéndolos opinar de temas paranormales, porque frente a los otros: economía, respeto por las reglas del juego institucional, equilibrio de poderes, derechos humanos, fiscalización... ya han perdido el semestre, en tan solo tres meses.

Lo cierto es que en la Asamblea sí hay fantasmas, pero de carne y hueso. Se multiplican cada cuatro años, o menos si ocurre una muerte cruzada. Y cada nueva camada está menos preparada para enfrentar con altura, rigor y patriotismo, los grandes problemas del Ecuador.

Son expertos en posar para las selfies, tener al día sus cuentas en Instagram y TikTok, incluso montando caballos o bailando algún ritmo destemplado. Pero ante los ojos de varios organismos internacionales, cada día golpean esta democracia embrujada.

En la Asamblea no hay cabida para una pobre alma en pena, así digan que aparece en videos, con formas aterradoras. Hoy habitan en el parlamento 151 seres que, sin necesidad de venir de otra dimensión, pues son el espejo nítido de nuestra lúgubre idiosincrasia, han aterrado con sus decisiones de espanto.