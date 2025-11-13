Dos señales de que la política no mejora

Eso de hablar del Nuevo Ecuador o del viejo país se convirtió en una frase cliché que, para nada, demuestra el mejoramiento de la calidad política con la que se construye la democracia. Dos hechos recientes ilustran esta afirmación.

1.- El cruce de trinos entre Rafael Correa y Jaime Nebot, a propósito del traslado a la prisión del Encuentro de Pablo Muentes. Para el expresidente, prófugo en Bélgica, no hay razones que permitan concluir que Muentes es un delincuente de alta peligrosidad, pese a que ha sido acusado y sentenciado por sus altas influencias en el manejo mafioso de la Justicia.

Por tanto, Correa dice que no merecía estar en la nueva cárcel, recordando que Muentes es tristemente célebre por haber sido la mano derecha de Nebot, “el capo que controlaba la Judicatura del Guayas”.

En respuesta, Nebot señaló que, en efecto, Muentes no debe ser tratado como un delincuente de alta peligrosidad y que aun su condena no está en firme. Tras negar que él y su mano derecha tuvieran tentáculos en el sistema provincial de justicia, sí argumentó que a quien le conocen como capo es a Correa.

En adelante, el cruce de declaraciones por X no ha cesado entre estos dos personajes que no se dan cuenta de que sus pronunciamientos solo sirven para justificar sus terribles errores y excesos que los han puesto en el ocaso. ¿Así piensan aglutinar nuevos militantes a su favor?

2.- La defensa a capa y espada, por parte del presidente Daniel Noboa, a Édgar Lama, titular del consejo directivo del IESS. Durante su entrevista con Radio Sucre, el Primer Mandatario no hizo, como correspondía, una rendición de cuentas sobre todas las acusaciones que pesan sobre este funcionario, en temas como el presunto tráfico de influencias y de intereses particulares, por pertenecer a uno de los grupos hospitalarios privados que prestan servicio al IESS, y porque su primo es superintendente de Bancos.

Para Noboa, la política pública es más bien un acto de fe y confianza hacia sus amigos, cuando lo que le corresponden son todas las explicaciones jurídicas y procedimentales que justifiquen el proceder ético de Lama en su cargo.

Este hecho, tarde o temprano, pasará una enorme factura al Régimen, más allá del resultado de la consulta popular, pues el escenario de defensa a su funcionario, escogido por el Presidente, no dista de cómo procedió Correa en múltiples ocasiones.

Los estándares democráticos y de rendición de cuentas deben ser uno solo y no en función de quiénes están el poder.