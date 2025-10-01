El exasambleísta del PSC, Pablo Muentes, sentenciado en el caso Purga, busca regresar a la Cárcel 4 de Quito mediante una acción judicial cuya audiencia se instaló este miércoles 1 de octubre.

El pasado 5 de agosto, Muentes fue trasladado de ese centro penitenciario a la cárcel La Roca, en Guayaquil, considerada de máxima seguridad, por disposición del Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad (SNAI).

Diego Chimbo, abogado del político, apeló ese traslado y aseguró que en La Roca su cliente sufrió un intento de asesinato.

Además, recordó que el Tribunal que lo juzgó dispuso que cumpla su condena de 13 años en la Cárcel 4.

Daniella Camacho (jueza ponente), Felipe Córdova y Marco Rodríguez decidirán el viernes 3 de octubre si Muentes regresa o no a Quito.

Pablo Muentes tiene una sentencia de primera instancia por delincuencia organizada en el caso Purga. Fue señalado como el cabecilla de una estructura que controlaba la justicia de Guayas.

