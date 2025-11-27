Opinión Estadio
27 nov 2025 , 14:01

Orgullo tricolor en la Champions

Un momento histórico para el fútbol ecuatoriano: Pacho goleando con el campeón reiante. Hincapié compitiendo con el líder. Caicedo siendo el eje táctico de un gigante europeo.

   
    Willian Pacho celebra con Marquinhos su gol en la victoria del PSG sobre el Tottenham en la Champions League.( EFE )
Fuente:
Propio
user placeholder

Marco Carrasco
Que tres futbolistas ecuatorianos sean protagonistas —en distintos niveles— de la Champions League no es casualidad ni un golpe de suerte. Es la confirmación de que Ecuador ya no es solo exportador de promesas, sino de realidades. Lo que hicieron esta semana Willian Pacho, Piero Hincapié y Moisés Caicedo pone en evidencia un crecimiento que merece ser contado... y celebrado.

Pacho, el defensa que juega como si llevara diez años en Europa

Lo de Willian Pacho ya dejó de ser sorpresa. Pero que un zaguero ecuatoriano marque gol en la Champions, y además en una victoria categórica del PSG, ratifica su salto definitivo a la élite. El vigente campeón continental no solo confía en él: lo ha convertido en pieza estructural de un equipo que pelea la punta del grupo, apenas por detrás del Arsenal.

Luis Enrique, tan exigente como pragmático, hizo una radiografía perfecta del momento parisino: “Tenemos doce puntos... y no hemos jugado un solo partido con todos completos”. En otras palabras, el PSG aún no está a tope, pero Pacho sí. Y eso dice muchísimo. Que un defensa de 22 años compita con naturalidad en un club que exige rendimiento inmediato habla del nivel mental y futbolístico que ha alcanzado.

No lo venimos a descubrir recién ahora a Pacho, por algo él fue pieza clave de este PSG que conquistó el título de la Champions, pero sí cabe resaltar su constancia para mantenerse al nivel que un campeón europeo necesita en su afán de revalidar la corona.

Hincapié, sacrificio y rotación en el líder Arsenal

Piero Hincapié no tuvo minutos ante el Bayern Múnich, pero su ausencia terminó revelando más virtudes que críticas. Mikel Arteta lo explicó sin dramatismo: venía de una carga brutal —dos partidos con Ecuador más su primera titularidad en Premier— y acabó exhausto. Rotación obligada en un Arsenal que no regala nada, que compite en todos los frentes, con el ecuatoriano como pieza fundamental.

Y aun así, su equipo ganó 3-1, aseguró el liderato del grupo y volvió a mostrar esa solidez que tiene enamorada a toda Inglaterra. El propio Luis Enrique, al hablar de la supuesta supremacía Premier, mencionó al Arsenal como un rival que “no encaja goles” y que está en un nivel “altísimo”.

Eso también es un elogio indirecto para Hincapié: si compites en una defensa de ese calibre, es porque ya estás entre los mejores. No jugar un partido no cambia la foto grande.

Moisés Caicedo: el motor silencioso que sostiene al Chelsea

Ayer lo dijimos: Moisés Caicedo completó una actuación táctica perfecta en la goleada del Chelsea al Barcelona. Su lectura de juego, su agresividad medida y su capacidad para darle sentido al mediocampo fueron determinantes para que los ‘blues’ regresen al top 8 de la Champions, que da acceso directo a la siguiente fase.

Y lo más llamativo es esto: Caicedo ya no juega para demostrar, sino para confirmar. Cada partido parece una validación más de que los 115 millones que pagó el Chelsea se justifican cuando está en su nivel. Lo del martes fue una clase completa, de esas que pocas veces se valoran en estadísticas, pero que entrenadores y analistas adoran.

Un momento histórico para el fútbol ecuatoriano: Pacho goleando con el campeón reiante. Hincapié compitiendo con el líder. Caicedo siendo el eje táctico de un gigante europeo.

Los tres no solo están en Champions: están en equipos de candidatura real. Equipos que pueden llegar a cuartos, semifinales e incluso final. Equipos que disputan cada pelota con presión, jerarquía y obligación de ganar.

Y allí están nuestros jugadores, mezclándose sin complejos.

