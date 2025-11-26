Los números de Willian Pacho en la victoria del PSG contra el Tottenham por la Champions League

El <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/paris-saint-germain>París Saint-Germain </a>sufrió, pero terminó llevándose la victoria ante el Tottenham. <b>Los parisinos triunfaron 5-3 </b>por la quinta jornada de la fase inicial de la <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/champions-league>Champions League.</a> <b>Willian Pacho fue una</b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/envivo-arsenal-piero-hincapie-bayern-munich-resultado-champions-league-HC10476504></a> <b></b> <b></b><b></b> <b></b>