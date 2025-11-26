Fútbol Internacional
Los números de Willian Pacho en la victoria del PSG contra el Tottenham por la Champions League

El ecuatoriano Willian Pacho marcó su segundo gol en Champions League

   
    El defensa ecuatoriano del Paris Saint-Germain, Willian Pacho (izquierda), disputa el balón con el delantero brasileño del Tottenham, Richarlison, durante la quinta jornada de la fase inicial de la Champions League( AFP )
El París Saint-Germain sufrió, pero terminó llevándose la victoria ante el Tottenham. Los parisinos triunfaron 5-3 por la quinta jornada de la fase inicial de la Champions League.

Willian Pacho fue una de las figuras del PSG. El ecuatoriano estuvo sólido en defensa, fue titular, disputó los 90 minutos del compromiso y marcó su segundo gol en este torneo.

El tricolor completó el 75% de sus pases, dio 75 toques de balón, recibió una falta, realizó cinco despejes, tres intercepciones, ganó el 83% de los duelos aéreos y tuvo una calificación de 7,8, según 365 Scores.

A los 64 minutos, tras un tiro de esquina, Pacho marcó su segundo gol en la Champions. El ecuatoriano aprovechó un rebote y, con un remate de su pierna menos hábil, la derecha, envió el balón al fondo de las redes.

De inmediato, corrió hacia el banderín para celebrar con sus compañeros, pues en ese momento el marcador estaba 3-2 y su anotación amplió la ventaja a 4-2 para los parisinos.

Más tarde, Kolo Muani descontó para los ingleses, pero Vitinha, desde el punto penal, selló el 5-3 definitivo.

Con esta victoria, el PSG se coloca en la segunda posición del grupo con 12 puntos, solo por detrás del Arsenal de Piero Hincapié, que suma 15.

