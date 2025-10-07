IDV, el campeón que ya juega por trámite

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/que-fecha-independiente-del-valle-quedar-campeon-ligapro-CH10241740 target=_blank>Independiente del Valle</a> ya no pelea por el título de la LigaPro. Lo administra. Su goleada 0-3 sobre Barcelona SC en Guayaquil fue mucho más que un triunfo: fue la confirmación de que <b>el campeonato</b> <b></b> <b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/javier-rabanal-decian-que-el-equipo-me-quedaba-grande-las-redes-sociales-estan-llenas-de-fracasados-que-se-creen-exitosos-AH10241111 target=_blank></a><b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/junior-sornoza-renovar-contrato-independiente-del-valle-EH10247773 target=_blank></a><b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b>