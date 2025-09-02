La ilusión de Hincapié, también es la nuestra

El fútbol inglés se ha convertido en un espacio cada vez más familiar para los ecuatorianos. La llegada de Moisés Caicedo al Chelsea ya había encendido la pasión de miles de hinchas en el país, que madrugan los fines de semana para seguir sus actuaciones en la liga más exigente del mundo. Ahora, con el fichaje de Piero Hincapié por el Arsenal, la Premier League suma una nueva razón para convertirse en el epicentro de nuestra atención.

El zaguero esmeraldeño de 22 años no se anduvo con rodeos en su primera declaración como ‘gunner’: llega “para dejar su huella” y con la ambición de “ganar trofeos”. Palabras que no suenan a cliché, sino a la convicción de un futbolista que ya sabe lo que significa competir y ganar en Europa.

Sus 166 partidos con el Bayer Leverkusen y tres títulos conseguidos la última temporada (Bundesliga, Copa Alemana y Supercopa) son credenciales que le permiten aterrizar en Londres con autoridad, sin complejos.

Hincapié representa mucho más que un fichaje de 52 millones de euros —el segundo más caro en la historia para un ecuatoriano—. Representa un salto cualitativo para el prestigio del fútbol tricolor.

Si Caicedo es el motor que sostiene el mediocampo del Chelsea, Piero llega para reforzar la defensa de un Arsenal que lleva tres temporadas quedándose a un paso de la gloria.

Dos referentes en clubes de élite, rivales directos, en una liga que mueve audiencias globales. El espejo perfecto para que Ecuador, de manera indirecta, esté presente semana tras semana en la discusión futbolera mundial. Pronto los veremos frente a frente.

La Premier League es un escenario despiadado: intensidad máxima, cero margen de error y un calendario que pone a prueba hasta al más experimentado. Pero también es la vitrina ideal para que un jugador como Hincapié consolide su liderazgo, desarrolle sus cualidades y alcance un nivel que, de paso, será oro puro para la selección ecuatoriana de cara al Mundial 2026.

Que hoy hable de “ser un líder en el campo” no es casualidad; es el reflejo de una madurez que Ecuador necesita tanto como el Arsenal.

Para el aficionado ecuatoriano, acostumbrado durante años a mirar de reojo lo que pasaba en Inglaterra, ahora ya no hay excusas. Los fines de semana en la Premier serán una cita obligada: ver a Moisés vestido de azul en Stamford Bridge y a Piero enrojecido en el Emirates. Un clásico londinense con sabor tricolor.

El reto está planteado: Hincapié quiere dejar huella y Arsenal lo recibe como pieza clave en su lucha por títulos. Si lo logra, no solo estará marcando historia en Inglaterra, sino que estará abriendo aún más el camino para que el talento ecuatoriano sea parte habitual de la élite mundial. Y ese, sin duda, será el mayor trofeo para todos.