El cierre perfecto del Arsenal

El Arsenal de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/envivo-club-brujas-joel-ordonez-vs-arsenal-piero-hincapie-resultado-champions-league-EA10544374 target=_blank>Piero Hincapié</a> termina el año dando un golpe de autoridad en la <b>UEFA Champions League</b>. Su triunfo 3-0 sobre el Brujas no solo estira a seis su racha perfecta de victorias, sino que<b></b> <b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/champions/tablaposiciones target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b>