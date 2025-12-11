El cierre perfecto del Arsenal

El Arsenal de Piero Hincapié termina el año dando un golpe de autoridad en la UEFA Champions League. Su triunfo 3-0 sobre el Brujas no solo estira a seis su racha perfecta de victorias, sino que confirma una percepción que crece jornada tras jornada: este equipo ya no compite para clasificar, compite para ser campeón.

Lo más contundente es la forma, no solo el resultado. 18 puntos de 18 posibles y una diferencia de goles de +16, con apenas un gol encajado en seis partidos, hablan de un Arsenal maduro, equilibrado y de una solvencia defensiva que hace mucho no se veía en Londres.

En ese engranaje, el ecuatoriano Piero Hincapié ha encontrado un ecosistema ideal. Su lectura táctica, agresividad en el anticipo y confianza con balón encajan perfectamente en una estructura que prioriza la circulación limpia, la presión ordenada y la reducción de espacios. Para él, esta Champions está siendo un escaparate de consolidación.

El partido ante Brujas fue exactamente lo que un candidato debe hacer: ganar sin dudas, sin sufrir y exhibiendo recursos. Noni Madueke resolvió el trámite con una actuación descomunal, primero con un golazo desde la banda, luego con un cabezazo que liquidó cualquier esperanza belga.

Y Gabriel Martinelli selló la noche con otro disparo memorable, propio de un equipo que juega con confianza total y con futbolistas capaces de decidir partidos desde la individualidad.

Pero lo más relevante está en el horizonte. Con Inter de Milán y Kairat Almaty en enero, el Arsenal afrontará las últimas dos jornadas con los deberes prácticamente hechos. Y eso, en este calendario saturado, vale oro: gestionar cargas, rotar, preparar octavos y seguir afinando un funcionamiento que hoy parece más aceitado que nunca.

Este cierre de 2025 invita a pensar que el Arsenal se ha quitado los complejos europeos. Ya no es el equipo que sufría en noches grandes, ni el que se quedaba corto cuando más importaba.

Este Arsenal tiene jerarquía, variantes, una defensa de élite y un bloque que sabe competir. Y con Hincapié creciendo en el mayor escenario del continente, Ecuador también tiene motivos para seguir esta campaña con especial interés.

Si los londinenses mantienen este nivel, 2026 podría ser el año en que, por fin, su proyecto maduro se traduzca en un título europeo. De momento, cierran el año como uno de los equipos más convincentes del torneo. Y eso, en la Champions, es una declaración de intenciones.