Inicia la Premier y el Chelsea tiene motivo para sonreír

La cuenta regresiva terminó: este viernes regresó la Premier League de Inglaterra, la liga que presume ser “la mejor del mundo” y que, al menos en presupuesto y talento reunido, no tiene rival en Europa.

Este año, la pelea por el título parece más abierta que nunca, con Liverpool, Manchester City, Arsenal y Chelsea como grandes candidatos. Y para Ecuador, el foco inevitablemente apunta a Moisés Caicedo, pieza clave en el ambicioso proyecto ‘blue’.

En Stamford Bridge, la expectativa es altísima. El Chelsea viene de una temporada irregular en liga, pero maquillada con dos trofeos de peso: la Conference League y el Mundial de Clubes.

No es poca cosa, pero tampoco suficiente para un club cuya afición exige competir por la Premier y la Champions. La directiva ha respondido con una inversión potente: Joao Pedro, Liam Delap, Jammie Gittens, Estevao y Jorrel Hato llegan para elevar el nivel en todas las líneas,

Y aún podría haber más, porque el mercado aún no está cerrado para el Chelsea y podría llegar el ecuatoriano Piero Hincapié para suplir la baja de Levil Colwill en la defensa.

En ese ecosistema, Caicedo es el motor del mediocampo. Su despliegue, intensidad y capacidad para recuperar balones le permiten al Chelsea jugar con la autoridad que exige una liga tan física y táctica como la inglesa.

Además, con Enzo Maresca al mando, el ecuatoriano tendrá la misión de ser más que un destructor: se espera que también impulse la salida limpia y participe en la construcción ofensiva.

El panorama no es sencillo. El Liverpool llega con refuerzos de élite y la presión de defender un título después de 41 años sin revalidarlo. En una declaración de intenciones, el equipo de Anfield arrancó bien este viernes con la victoria 4-2 sobre el Bournemouth.

El Manchester City, pese al ruido por las acusaciones financieras, tiene una plantilla profunda que lo obliga a superar el cortocircuito de la última temporada y volver a ser candidato como en los cuatro años anteriores en que los de Guardiola fueron campeones.

El Arsenal, subcampeón de las tres últimas ediciones y ahora con un nuevo ‘9’ de calidad como Viktor Gyökeres, no quiere volver a quedarse en la orilla y espera en esta nueva temporada alcanzar la copa que tanto se le ha escapado.

Pero el Chelsea tiene algo que ilusiona: una mezcla de juventud y experiencia, hambre de revancha y la sensación de que la temporada pasada solo fue un aperitivo de lo que puede lograr con una base sólida y fichajes a medida.

Si Maresca consigue que su equipo mantenga regularidad, Caicedo podría vivir su mejor año en Inglaterra y, quién sabe, levantar un título de Premier que sería histórico para el fútbol ecuatoriano.

La lucha por la corona inglesa acaba de empezar y promete ser feroz. Para nosotros, cada recuperación, cada pase filtrado y cada despliegue de Moisés Caicedo será más que una estadística: será la representación de un país entero en la liga más exigente del planeta.