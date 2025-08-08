Opinión Estadio
08 ago 2025 , 15:34

Chelsea enciende motores

El equipo de Moisés Caicedo apunta a ser protagonista en todo lo que compita; ha reforzado su ataque con los brasileños Joao Pedro y Estevao, lo que eleva el potencial del club londinense.

   
  • Chelsea enciende motores
    El braseluño Joao Pedro celebra el segundo gol del Chelsea ante el Bayer Leverkusen en un amistoso.( AFP )
Fuente:
Propio
user placeholder

Marco Carrasco
Canal WhatsApp
Newsletter

Este viernes, en Stamford Bridge, el Chelsea envió una señal que no necesita traducción: está listo para seguir mandando. El campeón vigente del Mundial de Clubes, con Moisés Caicedo como pieza central de su engranaje, derrotó 2-0 al Bayer Leverkusen de Piero Hincapié en un partido que sirvió para medir fuerzas... y dejar claro que los ‘blues’ mantienen el hambre.

En la previa, el foco estaba puesto en el reencuentro de dos ecuatorianos que hoy son referentes de sus clubes en Europa. Caicedo, motor del mediocampo londinense, frente a Hincapié, el sólido zaguero de un Leverkusen que viene de brillar en la Bundesliga.

Pero más allá del duelo tricolor, el Chelsea tenía otra historia que contar: la de un equipo que, pese a haber tocado la cima en julio pasado ante el PSG, no piensa conformarse.

La puesta en escena fue contundente. El brasileño Estevao, fichado al Palmeiras y con apenas 18 años, no solo debutó como titular bajo la dirección de Enzo Maresca, sino que se estrenó en la red a los 21 minutos.

Y para rematar, Joao Pedro, otra cara nueva, sentenció el marcador. Refuerzos que no llegaron a calentar banquillo, sino a dejar huella inmediata.

El dato curioso es que el último partido de Estevao con el Palmeiras había sido, justamente, contra el Chelsea en los cuartos de final del Mundial de Clubes, con derrota incluida. Ahora, el joven extremo vive el otro lado de la historia, enfundado en la camiseta azul y celebrando en su debut.

Este triunfo no es solo un resultado amistoso. Es un recordatorio para la Premier League y la Champions de que el Chelsea no bajará la guardia.

Caicedo, que cerró la temporada pasada como campeón mundial y figura indiscutible, se mantiene en un equipo que apuesta por rejuvenecer su ataque sin perder jerarquía.

Y ojo, que el mercado de pases todavía no está cerrado: el club inglés tiene en la mira, precisamente, a Piero Hincapié para reforzar su defensa, lo que abriría la puerta a una dupla ecuatoriana en Stamford Bridge.

Si este primer examen sirve de termómetro, la temperatura apunta a un Chelsea protagonista... con un ecuatoriano ya en el corazón de su proyecto y otro que podría sumarse muy pronto.

Temas
Chelsea
Bayer Leverkusen
Moisés Caicedo
Piero Hincapié
João Pedro
Londres
Noticias
Recomendadas