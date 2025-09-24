Los amaños avanzan más rápido que las sanciones

El último informe de la Dirección de Integridad y Antipiratería de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/informe-ligapro-red-amanos-partidos-ecuador-HH10170205 target=_blank>LigaPro</a> confirma lo que todos sospechábamos: en Ecuador funciona una <b>estructura organizada de manipulación de resultados y</b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/david-cabezas-anthony-bedoya-elnacional-extorsion-casas-apuestas-manipulacion-partidos-JG10169213 target=_blank></a><b></b><b></b>