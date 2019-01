Venezolanos deben presentar pasado judicial apostillado para ingresar a Ecuador

Los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar al país deberán presentar su pasado judicial apostillado como requisito para ingresar a Ecuador. Así lo anunció este 21 de enero de 2019, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, en cadena nacional, tras el femicidio de Diana R., ocurrido este 19 de enero en Ibarra, en manos de un hombre de esa nacionalidad.

REVISE: Prisión preventiva para acusado de femicidio en Ibarra

"Desde hoy, y en vista de que el Gobierno de Venezuela separó a su país de la Comunidad Andina, se requerirá para todos sus nacionales la presentación de pasado judicial apostillado", señaló el segundo mandatario.

Ayer, el presidente Lenín Moreno anunció la creación de brigadas que controlen la situación legal de ciudadanos venezolanos en el país y de un eventual permiso especial para su entrada. Ese anuncio desató una serie de actos violentos en contra de esa comunidad de migrantes en Ibarra. Lugareños persiguieron a los grupos de extranjeros con la intención de desalojarlos de su ciudad.

Ante esto, Sonnenholzner hizo un llamado a la calma. "El agresor, en este caso, es un ciudadano extranjero, lo que podría provocar una generalización. Es momento de recordar que el nuestro también es un pueblo migrante".

Asimismo, informó que fueron removidos los oficiales que estuvieron al frente del operativo en el que los uniformados no pudieron neutralizar al agresor y que derivó en la muerte, tras varias acuchilladas, de la joven ecuatoriana. "Quien no sea capaz de defender la vida de una persona cuando tiene la ocasión... no merece ser llamado policía. Me dirijo a cada policía del país para asegurarles que cuando usen la fuerza en cumplimiento de su deber y en defensa de la ciudadanía tendrán siempre el respaldo del Gobierno Nacional".

Yordis L., procesado por el femicidio de Diana R., quien estaba en periodo de gestación, permanece en prisión preventiva, desde la noche del domingo 20 de enero, en el centro de rehabilitación social de Latacunga. Fue trasladado desde Ibarra, tras la medida cautelar dictada por el juzgado local.

ATENCIÓN| El ciudadano extranjero Yordis L., procesado por el presunto delito de femicidio en contra de #Diana, ya se encuentra en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. La instrucción fiscal en este caso durará 30 días. pic.twitter.com/hxqdRIy41B — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) 21 de enero de 2019

Este suceso le costó el puesto a la gobernadora de la provincia, tal como lo anunció la ministra del Interior, María Paula Romo, vía Twitter. Posteriormente, se trasladó hasta Ibarra, donde mantuvo reuniones por cerca de tres horas con las autoridades policiales y seccionales del lugar.

En rueda de prensa, hizo varios anuncios, como el traslado de los oficiales superiores que estuvieron al frente del operativo, así como la presencia de fuerzas especiales hasta nueva orden, para retomar el control en territorio.

Asimismo, desmintió que los policías hayan sido detenidos y anunció la compra de armamento no letal para los gendarmes.