Diésel de transporte público no subirá, afirma Gobierno

Tras dos días de vigencia del nuevo precio de las gasolinas Extra y Ecopaís, de que hace 24 horas la Súper sufriera un segundo incremento en lo que va de este 2018 y que se anunciara de que el diésel subirá su costo, el Gobierno nacional hace varias aclaraciones respecto a la reducción de subsidios a estos combustibles.

Mediante un comunicado enviado por la Secretaría de Comunicación, el ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables aclara que el anunciado aumento del precio del diésel no afectará el valor del pasaje de transportación pública, ni productos de primera necesidad. "No habrá incremento en el precio del diésel de transporte público y comercial terrestre autorizado" y que se mantendrá en $1.04.

Agrega que el valor del diésel para el transporte privado se fijará según el mercado internacional, y que la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero emitirá las regulaciones correspondientes para que el nuevo costo entre en vigencia. No obstante, el ministro del ramo, Carlos Pérez; y el consejero de Gobierno, Santiago Cuesta, anunciaron ayer que la reducción regirá a partir del 15 de enero de 2019, incluso estimaron un costo de entre $2.30 y $2.40.

En el mismo comunicado, se recuerda que el nuevo precio de las gasolinas Extra y Ecopaís es de $1.85. En cuanto a la gasolina Súper, afirma que Petroecuador definirá su valor con base en el precio del mercado. Pero desde ayer, las estaciones de servicio particulares la comercializan en $3.10, hasta el 26 de diciembre de 2018 era de $2.98.