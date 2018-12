Precio de la gasolina Súper subió de $2.98 a $3.10

Desde tempranas horas de este 27 de diciembre de 2018, las estaciones de servicio del país publicaron el nuevo precio de la gasolina Súper, que pasó de $2.98 a $3.10.

Este incremento se suma al vigente desde la tarde del 26 de diciembre a los combustibles Extra y Ecopaís, que pasaron de $1.48 a $1.85, es decir 37 centavos de dólar adicionales por galón.

En el mismo decreto Ejecutivo No. 619, del 21 de diciembre de 2018, publicado ayer en el Registro Oficial, se establece un ajuste mensual a la Súper, el cual Petroecuador determinará en forma mensual, "con base en el costo promedio ponderado más los costos de transporte, almacenamiento, comercialización y otros tributos que fueran aplicables".

En estaciones de Petroecuador, en Quito, el costo se mantiene en $2.98.

Este es el segundo ajuste al subsidio de este combustible. En agosto de 2018, el valor de la gasolina Súper aumentó de $2,32 a $2,98 por galón.

A varios usuarios les tomó por sorpresa este valor, pues no conocían del ajuste, determinado el mismo documento que redujo el subsidio a los otros combustibles. Es que esta regulación se conoció cuando el presidente de la República, Lenín Moreno, firmó el decreto, es decir no fue parte del anuncio del 18 de diciembre de 2018, hecho por varias autoridades del Ejecutivo. No obstante, exfuncionarios como Eduardo Jurado dejaron entrever que el Gobierno estaba revisando constantemente el costo de todos los combustibles, a excepción del gas de uso doméstico.