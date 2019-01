El viernes se conocería si Pablo Romero es extraditado

En España, avanzan las diligencias dentro del proceso de extradición que Ecuador le sigue a Pablo Romero, extitular de la Secretaría de Inteligencia (Senain). Este 9 de enero de 2018, el Tribunal de Juicio de Extradición de España realizó la audiencia para revisar el caso del exfuncionario, requerido por la justicia ecuatoriana por el secuestro al activista político Fernando Balda.

Ante el propio Romero, quien estuvo en la diligencia, un equipo de defensa del Estado, encabezado por la Procuraduría General, demostró que se cumple con los requisitos previstos en el Tratado de Extradición, suscrito entre el Reino de España y la República del Ecuador y en la Ley de Extradición Pasiva española, para autorizar lo solicitado el 13 de julio de 2018.

Los abogados presentaron ante la Sala 3 de la Audiencia Nacional nuevas pruebas, como las copias certificadas de la Corte Nacional de Justicia, que sustentan que Ecuador tiene jurisdicción para investigar y juzgar a Romero.

Stalin Oviedo, defensor del exsecretario de Inteligencia, alegó detalles relacionados con el fondo del proceso penal que se tramita en Ecuador. Según un comunicado de la Procuraduría, el jurista no analizó si se cumplen o no con los requisitos para que proceda la extradición y no aportó nuevas pruebas.

Al término de la cita, se conoció que el dictamen del Tribunal se sabrá dentro de tres días.