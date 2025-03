La aplicación necesita utilizar nuevas funciones y mejoras que los sistemas operativos más antiguos no pueden soportar. Además, Meta ha mencionado que esta medida tiene como objetivo optimizar la plataforma y ofrecer la mejor experiencia en dispositivos más modernos.

WhatsApp, la plataforma de mensajería de Meta , dejará de ser compatible con una serie de celulares a partir del 1 de abril de 2025 . Esta medida afectará a usuarios de modelos antiguos de marcas como Apple, Samsung, Motorola y LG . Los teléfonos móviles afectados no podrán actualizar la aplicación ni acceder a nuevas funciones de WhatsApp , lo que podría interrumpir la comunicación diaria de los usuarios.

En el caso de Apple, los modelos iPhone 5 y iPhone 5c ya no podrán ejecutar WhatsApp a partir de abril de 2025. Por su parte, en Samsung, los modelos Galaxy S3, Galaxy S4 Mini y Galaxy Note 2 quedarán fuera de la lista de dispositivos compatibles. En Motorola, los teléfonos Moto G (1ª generación) y Moto E (2014) también se quedarán sin soporte para WhatsApp. Por último, LG verá afectado a modelos como el Optimus G, Nexus 4 y G2 Mini.

Para saber si tu dispositivo es uno de los afectados, los usuarios deben verificar la versión del sistema operativo de su teléfono.

En Android, esto se puede hacer accediendo a la opción “Ajustes” y luego en “Acerca del teléfono” o “Información del dispositivo”.

En dispositivos Apple, la información se encuentra en “Ajustes”, selecciona “General” y luego “Acerca de”.

Si el teléfono no puede actualizarse a una versión compatible, la mejor opción es adquirir un dispositivo más reciente. Para quienes no puedan comprar un teléfono nuevo, otra alternativa es buscar dispositivos de segunda mano que aún sean compatibles con WhatsApp. También está la opción de utilizar WhatsApp Web o la versión de escritorio de la aplicación en una computadora, aunque esta opción no es tan práctica como la versión móvil.