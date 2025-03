¿Cómo ocultar los videos que diste "me gusta" en TikTok? Sigue esta guía paso a paso

En TikTok, donde el contenido se comparte rápidamente y las interacciones se vuelven virales, muchos usuarios disfrutan dando "me gusta" a videos divertidos que los creadores de contenido publican. Pero, ¿sabías que puedes ocultar esos "me gusta" de otros? Si eres de los que prefieren mantener su actividad privada o simplemente quieres tener un perfil más limpio, no te preocupes. Es más fácil de lo que parece.

¿Por qué querrías ocultar tus "me gusta"?

TikTok es una plataforma donde todos compartimos contenido, pero no siempre queremos que todo el mundo sepa lo que estamos viendo. Tal vez no te apetezca que tus amigos o seguidores vean cada video gracioso o tus gustos personales. Si deseas mantener el control sobre lo que los demás pueden ver, ocultar tus "me gusta" es una excelente opción.

