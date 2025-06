La causa de esta lentitud no siempre tiene que ver con el proveedor de internet o el equipo. A menudo, hay errores sencillos que se cometen darse cuenta y que afectan directamente la velocidad de conexión. Se explorarán los 7 errores más comunes que se podrían estar cometiendo, y cómo corregirlos para disfrutar de una conexión más rápida y estable.

El router tiene un software interno llamado firmware , que regula su funcionamiento. Si no se actualiza regularmente, se puede estar perdiendo mejoras en el rendimiento, seguridad y velocidad. Muchos fabricantes ofrecen actualizaciones automáticas, pero si no es el caso, se debe verificar manualmente en el menú de configuración del router.

El no proteger la red WiFi o usar una contraseña fácil de adivinar puede ser un gran problema. Si otras personas se conectan a la red sin permiso, esto puede hacer que la conexión se ralentice considerablemente. Asegúrese de usar una contraseña fuerte y cambia las configuraciones de seguridad a WPA3 si su router lo soporta.

Si se tiene varios dispositivos conectados al mismo tiempo (smartphones, laptops, tablets, consolas de juegos, etc.), su red puede volverse lenta. Incluso si no se está utilizando activamente todos ellos, algunos dispositivos pueden estar utilizando ancho de banda en segundo plano, lo que afecta el rendimiento general. Desconectar los dispositivos no utilizados puede mejorar la velocidad.