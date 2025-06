La novedad que lanzará Google, que promete cambiar internet

Pero, para bien o para mal, tus experiencias digitales podrían no volver a ser las mismas.

"Modo IA"

Si esto sucede, podría desmantelar el modelo de negocio que ha impulsado el contenido digital que has disfrutado durante casi 30 años.

El lamento de los creadores

Es importante destacar que internet no va a desaparecer.

Google no está de acuerdo. De hecho, la compañía declaró a la BBC que los Resúmenes IA han sido beneficiosos para la web, y que el Modo IA no será la excepción.

60% "sin clics"

Los datos parecen respaldar esta lógica. (¿No me crees? Pregúntale a Gemini , la propia IA de Google).

Menos fuentes

No se trata solo de que un grupo de blogueros pierdan su trabajo. También cambiará la forma en que los propios usuarios interactúan con la web y cómo encuentran información.

La "web de máquinas"

Algunos creen que podríamos estar en los albores de un nuevo paradigma, un futuro que podríamos llamar la "web de máquinas", donde los sitios web se crean para que los lea la IA, no para los humanos, y donde leer resúmenes de chatbots se convierta en la principal forma de consumir información.

Demis Hassabis, director de Google DeepMind, el laboratorio de investigación de IA de la compañía, declaró en una entrevista reciente que cree que los creadores querrán alimentar su contenido directamente a los modelos de IA para facilitar esto, y algunos podrían no molestarse en publicar esa información en sitios web para que la lean los usuarios.

Matthew Prince, director ejecutivo de Cloudflare, que proporciona servicios de red a casi una quinta parte de todos los sitios web, prevé un problema mayor: "Los robots no hacen clic en los anuncios", afirma.

El diario The New York Times está licenciando contenido an Amazon para su IA. Google paga a Reddit US$60 millones al año para entrenar a su IA con datos de usuarios.