16 oct 2025 , 16:02

Netflix y Spotify se unen para llevar los pódcast en video a la televisión y competir con YouTube

Netflix y Spotify se unen con el objetivo de llevar los pódcast a la pantalla de televisión para poder competir con la plataforma de video YouTube.

   
    Netflix y Spotify se unen para llevar los pódcast en video a la televisión.( Internet )
Dos de las plataformas más grandes del entretenimiento digital, Netflix y Spotify, han anunciado una alianza estratégica para llevar los pódcast en video a la televisión, en un movimiento que busca competir directamente con YouTube, líder en este formato.

El acuerdo permitirá a los suscriptores de Netflix acceder, desde la propia plataforma de streaming, a una selección de los pódcast en video más populares de Spotify, que abarcan desde cultura pop, entrevistas y comedia, hasta investigaciones de crímenes reales.

El lanzamiento oficial está previsto para comienzos de 2026 y, en una primera etapa, estará disponible exclusivamente en Estados Unidos. Según ambas compañías, la iniciativa busca ampliar el acceso al contenido de audio en formatos visuales, aprovechando el crecimiento de la audiencia que consume pódcast a través de dispositivos conectados a la televisión.

Aunque aún no se ha confirmado el catálogo completo, se espera que algunos de los programas más exitosos de Spotify, como The Joe Rogan Experience, Call Her Daddy y Crime Junkie, estén entre los primeros títulos disponibles en Netflix.

La alianza representa un cambio estratégico tanto para Netflix, que explora nuevos formatos más allá de series y películas, como para Spotify, que continúa apostando por el video como parte de su estrategia de crecimiento de contenido original.

Este movimiento se da en un contexto en el que YouTube domina ampliamente el espacio de los pódcast en video, al ofrecer una plataforma gratuita y con enorme alcance global. Con esta asociación, Netflix y Spotify apuntan a capturar una parte de ese público y transformar la experiencia de consumo de pódcast en los hogares.

