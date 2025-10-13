Tecnología
13 oct 2025 , 15:50

Final alternativo de la película Titanic realizado con IA

Un final alternativo diseñado con inteligencia artificial muestra qué hubiera sucedido si, después del naufragio del Titanic, sus dos protagonistas hubieran sobrevivido.

   
La pelicula Titanic ha vuelto a sorprender, pero esta vez gracias a la inteligencia artificial. En una nueva versión generada por IA, Jack encarnado por el actor Leonardo DiCaprio en esta ocasion no muere en el hundimiento del RMS Titanic.

En lugar de congelarse en las aguas heladas, logra subirse a la tabla de rescate junto a Rose que la personifica la actriz Kate Winslet, sobreviviendo al desastre y comenzando una nueva vida junto a ella en Nueva York. Este final alternativo le da a la pareja una oportunidad de escapar de la tragedia, algo que muchos fanáticos soñaron.

En un inesperado desarrollo, Jack, ahora con 26 años de edad, decide dejar a Rose por una mujer más joven. Este cambio radical en la historia introduce un nuevo nivel de complejidad al relato, mostrando a Jack como un personaje menos idealizado y más ambiguo, lo que difiere completamente del héroe romántico que muchos imaginaron.

Este giro inesperado resalta el poder de la inteligencia artificial y fue publicado por la cuenta de Instagram Ingeni Academi que no solo reescribio el final de esta pelicula, sino para darle una nueva perspectiva. Gracias a la IA, los límites tradicionales de la narrativa se han difuminado.

La tecnología permite explorar diferentes versiones de una historia, adaptándola a nuevas realidades o incluso desafiando las expectativas de los espectadores. Lo que antes parecía una historia cerrada ahora se convierte en una obra flexible, moldeable por el ingenio digital.

Lo que esta reimaginación de Titanic nos enseña que con la inteligencia artificial, las posibilidades creativas son infinitas. Ya sea para corregir finales trágicos o para explorar diferentes caminos, la IA ofrece una nueva manera de experimentar el cine.

