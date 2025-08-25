Netflix establece una serie de normas para el uso de IA en la producción de contenidos

Netflix ha publicado un conjunto de normas que deberán cumplir sus socios y proveedores a la hora de utilizar inteligencia artificial generativa en la producción de contenidos. La compañía considera que estas herramientas pueden ser valiosas siempre que se apliquen de forma transparente y responsable, advirtiendo que un uso inadecuado podría difuminar la línea entre ficción y realidad o confundir a los espectadores.

Los principios rectores, disponibles en el Centro de Ayuda para socios de la plataforma, se enfocan en cinco puntos clave. En primer lugar, establecen que el contenido generado no puede replicar obras protegidas por derechos de autor ni infringirlas. En segundo lugar, precisan que las herramientas no deben almacenar, reutilizar o entrenar con los datos de producción, garantizando así la privacidad.

El tercer punto exige que la IA se utilice en un entorno controlado y seguro de Netflix para proteger la información. El cuarto aclara que el material generado es provisional y no debe formar parte de los entregables finales. Finalmente, se prohíbe reemplazar o generar nuevas interpretaciones de actores o trabajos cubiertos por sindicatos sin el consentimiento explícito.

Además, la compañía detalla los casos de uso que requieren aprobación por escrito, como la manipulación de datos sensibles, el uso de material propiedad de Netflix o de terceros y la creación de voces o imágenes digitales de talentos reales. También advierte que el contenido generado debe cumplir los mismos estándares creativos y legales que cualquier producción tradicional, evitando fabricar segmentos falsos que puedan confundirse con hechos o declaraciones reales.

Para los proveedores y estudios de IA contratados, Netflix subraya que cada paso del flujo de trabajo debe respetar sus estándares de seguridad, consentimiento e integridad. En caso de dudas, recomienda consultar directamente con la plataforma.

El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, ya había adelantado en julio que la serie El Eternauta fue la primera producción original de la compañía en emplear IA en su desarrollo, marcando un precedente para el futuro de la creación audiovisual en la era tecnológica.